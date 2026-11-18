Kerry King annonce « The End Of All Gods », son deuxième album solo attendu en février 2027

Après « From Hell I Rise » paru en 2024, Kerry King annonce déjà la suite de son aventure solo. Le guitariste et cofondateur de Slayer sortira « The End Of All Gods » le 12 février 2027 chez Reigning Phoenix Music. Un premier aperçu est disponible avec « My War », un nouveau titre accompagné de son clip officiel.

Avec ce deuxième album, Kerry King entend poursuivre dans la direction musicale qui a toujours caractérisé son parcours : un thrash metal agressif, direct et sans concession. Les nouvelles compositions s’inscrivent dans un registre marqué par la défiance, la remise en question de l’autorité et une violence musicale qui ne semble pas près de s’atténuer.

Le premier single, « My War », donne le ton. Son clip, réalisé par Vicente Cordero (Industrialism Films), met en scène un affrontement sanglant dans un décor désertique post-apocalyptique, tandis que le groupe interprète le morceau au milieu d’effets pyrotechniques.

Pour ce nouvel opus, Kerry King retrouve les musiciens qui l’accompagnent depuis les débuts de son projet solo : Mark Osegueda (Death Angel) au chant, Phil Demmel (Machine Head) à la guitare, Kyle Sanders (Hellyeah) à la basse et Paul Bostaph (Slayer) à la batterie. Une formation dont la cohésion s’est encore renforcée au fil des concerts donnés pour défendre « From Hell I Rise ».

Enregistré sous la direction de Josh Wilbur aux NRG Studios de North Hollywood et au Total Access de Redondo Beach, « The End Of All Gods » réserve également quelques surprises. L’introduction de l’album fait notamment intervenir Damian Priest, superstar de la WWE et ami de longue date du guitariste. Celui-ci déclame un texte en espagnol écrit par Kerry King et développé avec le catcheur. Cette intervention introduit plusieurs références lyriques qui traversent l’album jusqu’au morceau-titre, placé en conclusion.

Pour composer ce dernier, Kerry King s’est notamment inspiré d’un riff travaillé à partir de son apprentissage de « Wicked World » de Black Sabbath, en préparation du concert hommage « Back To The Beginning ».

La pochette de l’album a été réalisée par Dusty Peterson, illustrateur ayant notamment travaillé pour Marvel Comics et Lamb of God.

Kerry King et ses musiciens présenteront ces nouveaux morceaux sur scène dès mai 2027, dans le cadre d’une longue tournée américaine en première partie de Megadeth et Anthrax.

« J’ai vraiment hâte que ça soit dévoilé au grand public », déclare simplement le guitariste à propos de ce nouvel album.