WAGE WAR annonce son nouvel album « Landfall » et dévoile le titre éponyme

WAGE WAR poursuit son impressionnante année 2026 avec l’annonce de son nouvel album, « Landfall », attendu en version numérique le 9 octobre prochain via Fearless Records. Quelques mois seulement après la sortie de l’EP « It Calls Me By Name », le groupe originaire de Floride revient avec un disque de 13 titres qui promet de pousser encore plus loin son mélange de metalcore massif et de mélodies accrocheuses.

Pour accompagner cette annonce, WAGE WAR dévoile également « Landfall », le titre éponyme de l’album, à travers un nouveau visualizer. Le morceau s’ouvre sur une alarme évoquant un message d’urgence avant de laisser place à un riff particulièrement lourd et menaçant. Porté par les hurlements de Briton Bond et les lignes vocales mélodiques de Cody Quistad, le titre met en avant les deux facettes du groupe, entre puissance et mélodie.

Avec ses guitares particulièrement présentes et son groove massif, « Landfall » s’inscrit parmi les morceaux les plus lourds proposés par WAGE WAR tout en conservant cette dimension mélodique qui fait partie de l’identité du groupe. Une combinaison que les musiciens semblent vouloir pousser encore plus loin sur ce nouvel album.

Le groupe explique que le morceau traite du sentiment de danger imminent et de la prise de conscience que certaines situations échappent totalement à notre contrôle. Les membres de WAGE WAR se sont notamment appuyés sur leurs racines floridiennes et l’imagerie des ouragans pour illustrer cette sensation d’être livré à une force bien plus grande que soi. Musicalement, le groupe souhaitait que les couplets soient lourds et menaçants, tandis que le refrain devait évoquer quelque chose de plus sombre et inéluctable.

« Landfall » succédera ainsi à l’EP « It Calls Me By Name », sorti au printemps dernier, et marquera une nouvelle étape dans l’évolution de WAGE WAR. Le groupe est aujourd’hui composé de Briton Bond au chant, Cody Quistad à la guitare rythmique et au chant clair, Seth Blake à la guitare lead, Chris Gaylord à la basse et Stephen Kluesener à la batterie.

Le nouvel album réunira 13 titres, dont « Landfall », « Sweet Dreams », « Silk », « Figure 8 », « God Complex », « Stay With Me », « Silence Has Spoken », « Way Of Pain », « Red Dot », « Blindfold », « Spellbound », « Song Of The Swamp » et « Silhouette ».

« Landfall » sera disponible numériquement le 9 octobre 2026 via Fearless Records.

WAGE WAR – « Landfall »

Landfall Sweet Dreams Silk Figure 8 God Complex Stay With Me Silence Has Spoken Way Of Pain Red Dot Blindfold Spellbound Song Of The Swamp Silhouette