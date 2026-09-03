Resolve annonce son nouvel album « Spread My Ashes Into Space » et une tournée française

Resolve ouvre une nouvelle ère. Le groupe lyonnais vient de dévoiler « Spread My Ashes Into Space », premier extrait et titre éponyme de son troisième album studio, attendu le 15 janvier 2027 chez Arising Empire. Un nouveau chapitre qui s’annonce particulièrement ambitieux pour le quatuor, avec une tournée française de dix dates programmée dans la foulée de la sortie.

Avec « Spread My Ashes Into Space », Resolve développe une approche à la fois cinématographique, massive et profondément émotionnelle. Le groupe conserve les fondations metalcore qui ont contribué à son identité, tout en faisant évoluer son univers vers des territoires plus atmosphériques et introspectifs. Le morceau transforme ainsi un sentiment de désespoir existentiel en une forme de voyage vers l’inconnu.

Anthony Diliberto, chanteur de Resolve, explique que le titre évoque le moment où un point de rupture est atteint et la perspective nouvelle qui peut en découler. L’espace y représente notamment un refuge, un lieu de silence et d’isolement total, débarrassé des règles et des attentes.

« Certains liront les paroles comme un abandon, mais je veux qu’on les entende comme quelque chose d’écrit depuis un endroit plein d’espoir », précise le musicien. Une nuance importante pour comprendre le morceau, qui ne se résume donc pas à une envie de disparaître, mais évoque plutôt le besoin de s’extraire d’un environnement devenu trop oppressant pour pouvoir à nouveau exister selon ses propres règles.

Le clip de « Spread My Ashes Into Space » a été réalisé par Yann LCR et accompagne cette nouvelle direction artistique.

Le morceau donne également son nom au troisième album de Resolve. Entièrement écrit, produit et enregistré par le groupe, le disque a ensuite été mixé et masterisé par Sam Bassal. Le groupe décrit cette nouvelle réalisation comme le fruit d’un sentiment de décalage avec une époque privilégiant parfois l’apparence à ce qu’elle dissimule.

« Spread My Ashes Into Space » sera composé de dix titres : « Spread My Ashes Into Space », « Godtier », « Mind Awake, Body Asleep », « Micromégas », « Don’t Feel Sorry For Me », « Manifest », « Dancing On Saturn’s Rings », « Ephemeral », « I Hate The Thing I Love The Most » et « Neon Tide ».

Formé à Lyon en 2016, Resolve s’est construit une solide réputation à travers la scène avant de progressivement s’imposer au-delà des frontières françaises. Après « Between Me And The Machine » en 2021 et « Human » en 2023, complété par une version augmentée l’année suivante, le groupe a multiplié les concerts en France et en Europe, avec notamment des passages au Hellfest et au Resurrection Fest ainsi que des tournées aux côtés de While She Sleeps et Underoath.

Pour accompagner la sortie de « Spread My Ashes Into Space », Resolve prendra la route quelques jours plus tard pour une importante tournée française. Le groupe sera accompagné de Spleen et Silent Planet et donnera dix concerts entre le 20 et le 30 janvier 2027.

La tournée débutera à La Cartonnerie de Reims le 20 janvier, avant de passer par Strasbourg, Lyon, Montpellier, Limoges, Toulouse, Bordeaux, Nantes et Lille. Elle s’achèvera le 30 janvier à La Cigale, à Paris.

Les dix dates françaises sont les suivantes :

20 janvier 2027, La Cartonnerie, Reims

21 janvier 2027, La Laiterie, Strasbourg

22 janvier 2027, Le Transbordeur, Lyon

23 janvier 2027, Rockstore, Montpellier

24 janvier 2027, John Lennon, Limoges

26 janvier 2027, Metronum, Toulouse

27 janvier 2027, Le Rocher de Palmer, Bordeaux

28 janvier 2027, Warehouse, Nantes

29 janvier 2027, The Black Lab, Lille

30 janvier 2027, La Cigale, Paris

Avec ce troisième album, Resolve semble donc vouloir franchir une nouvelle étape, sans renier les fondamentaux qui ont accompagné son ascension. « Spread My Ashes Into Space » sera disponible le 15 janvier 2027 chez Arising Empire, tandis que le titre éponyme est disponible dès maintenant sur les plateformes de streaming.