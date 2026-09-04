PRESIDENT dévoile son premier album « Blood Of Your Empire »

Après avoir cultivé le mystère autour de son identité et de son univers, PRESIDENT franchit une nouvelle étape avec la sortie de son premier album, « Blood Of Your Empire ». Lancé au Royaume-Uni en 2025 sous le signe de l’anonymat, le groupe poursuit une trajectoire singulière à la croisée du metal, de l’expérimentation électronique et des atmosphères cinématographiques.

En seulement quelques mois, PRESIDENT s’est imposé comme l’un des projets les plus intrigants de la scène alternative. Avec seulement dix morceaux officiellement sortis à ce jour, le groupe revendique déjà 95 millions d’écoutes en streaming, un chiffre particulièrement impressionnant pour une formation qui entretient volontairement le mystère autour de son identité.

Cette ascension s’est également construite sur scène. Après la sortie de son premier EP, « King of Terrors », paru à l’automne dernier, PRESIDENT a rapidement été invité à assurer les premières parties de groupes comme Bad Omens et Architects, contribuant à installer son univers auprès d’un public toujours plus large.

« Blood Of Your Empire » vient désormais concrétiser cette première phase de développement. L’album rassemble notamment les titres déjà dévoilés « Angel Wings », « DOOM LOOP » et « Mercy », auxquels s’ajoutent plusieurs nouveaux morceaux comme « dark heaven », « Pink Noise », « Sleepwalker », « Dionysus », « This Will Divide Us » et « White Devil ». Le disque se conclut avec « Hate Figure (Feat. Ando San) », qui vient compléter une tracklist de dix titres.

Le groupe reste fidèle à l’esthétique développée depuis ses débuts, entre puissance heavy, textures électroniques, ambiance sombre et dimension théâtrale. Une approche qui semble avoir largement contribué à l’engouement suscité par PRESIDENT depuis son apparition.

« Blood Of Your Empire » est disponible dès maintenant en CD et vinyle.

Mais l’expérience PRESIDENT ne se limitera pas aux formats physiques et aux plateformes de streaming. Le groupe donnera également rendez-vous au public français le 14 novembre prochain à l’Élysée Montmartre, à Paris, pour une date qui devrait permettre de découvrir sur scène l’univers particulièrement énigmatique de PRESIDENT.

PRESIDENT – « Blood Of Your Empire »

Angel Wings DOOM LOOP dark heaven Pink Noise Mercy Sleepwalker Dionysus This Will Divide Us Hate Figure (Feat. Ando San) White Devil

PRESIDENT sera en concert le 14 novembre à l’Élysée Montmartre, Paris.