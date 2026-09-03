Polaris dévoile « Without You », un nouveau single marqué par la disparition de Ryan Siew

Trois ans après « Fatalism », Polaris fait son retour avec « Without You », un nouveau single particulièrement chargé en émotion. Le groupe australien de metalcore revient ainsi avec ses premières nouvelles compositions depuis trois ans, dans un morceau directement inspiré par la disparition de son guitariste et frère de cœur Ryan Siew en 2023.

« Without You » est né de cette perte et transforme le deuil, la douleur et le manque en une composition qui mêle la violence caractéristique de Polaris à une dimension beaucoup plus intime. Vocaux abrasifs, rythmiques massives, riffs lourds, refrains mélodiques, solo de guitare poignant et breakdown final particulièrement brutal composent un titre qui compte parmi les réalisations les plus intenses du groupe.

Les paroles montrent également Polaris dans un registre particulièrement vulnérable. Trois ans après le décès soudain de Ryan Siew, le groupe explique continuer à tenter de donner un sens à cette tragédie et à comprendre ce que signifie poursuivre son chemin après une telle disparition.

« Nous n’aurions jamais imaginé avoir un jour une raison d’écrire cette chanson. Mais trois ans plus tard, nous essayons toujours de donner un sens à cette tragédie immense et à ce que cela signifie d’être laissés dans son sillage », explique Polaris. Le groupe décrit « Without You » comme le reflet d’une perte écrasante, du choc, du deuil et du chagrin, mais aussi comme le début d’un processus consistant à partager ces émotions avec le public.

Le clip qui accompagne le single prolonge cette approche. Réalisé autour des membres actuels du groupe, il alterne des images issues de l’histoire de Polaris avec des séquences tournées dans une cathédrale vide, où les musiciens interprètent le morceau dans une atmosphère particulièrement sobre. Une manière de regarder à la fois vers le passé du groupe et vers son avenir.

Formé à Sydney en 2012, Polaris s’est rapidement imposé comme l’un des groupes importants de la scène metalcore australienne. « The Mortal Coil », paru en 2017, puis « The Death Of Me » en 2020, avaient tous deux intégré le Top 10 australien et reçu des nominations aux ARIA Awards dans la catégorie Best Hard Rock/Heavy Metal Album.

Sorti en 2023 quelques mois après la disparition de Ryan Siew, « Fatalism » avait pris une dimension particulière, devenant de fait un témoignage de son héritage et de sa contribution au groupe. Le disque avait directement atteint la première place des ARIA Charts et rencontré un large succès critique. Il avait également été désigné Feature Album par triple j et remporté le prix du Best Independent Heavy Album aux AIR Awards 2024.

Depuis, Polaris a continué à défendre sa musique sur les scènes du monde entier. En 2025, le groupe a notamment participé au Knotfest Australia ainsi qu’à plusieurs grands festivals européens, dont Download Festival, Rock am Ring, Rock Im Park, Jera On Air et Rock for People. En 2026, Polaris a lancé son propre festival, Life’s A Beach, avant de rejoindre Linkin Park pour une importante tournée australienne puis Electric Callboy en Amérique du Nord.

Le groupe s’apprête désormais à retrouver les scènes européennes aux côtés d’I Prevail. Cette tournée passera notamment par l’Ancienne Belgique de Bruxelles, le Poppodium 013 de Tilburg, le PSD Bank Dome de Düsseldorf et la Porsche-Arena de Stuttgart, avant une date française au Zenith Paris – La Villette le 6 octobre 2026.

« Without You » marque donc une nouvelle étape pour Polaris. Un retour forcément particulier pour un groupe qui continue de porter l’héritage de Ryan Siew, tout en cherchant désormais à transformer le poids du deuil en une nouvelle forme de création.

Polaris sera en concert au Zenith Paris – La Villette le 6 octobre 2026 avec I Prevail.