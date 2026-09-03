Novelists dévoile « RAVAGE », un nouveau single avant une tournée internationale

Quelques jours après son passage à Rock en Seine, Novelists dévoile « RAVAGE », son nouveau single accompagné d’un clip en grande partie autoproduit. Une nouvelle étape pour le quintette parisien, qui s’apprête à enchaîner une tournée nord-américaine avec Bilmuri, puis une série de concerts en Europe avant de donner en 2027 le plus grand concert parisien de son histoire à L’Olympia.

Depuis la sortie de « CODA » en mai 2025, Novelists continue de faire évoluer son identité. Toujours chez ACKOR Music, le groupe développe une approche de plus en plus personnelle, portée par une exigence technique aussi bien vocale qu’instrumentale. À la croisée du metal et de la pop, sa musique repose notamment sur les contrastes permis par le chant, capable de passer de registres metal à des sonorités plus mélodiques.

« RAVAGE » pousse encore davantage cette logique. Le groupe décrit un morceau volontairement démesuré, dans lequel les différentes idées ont été progressivement poussées à leur maximum, jusqu’à intégrer notamment un violoncelle baroque.

« RAVAGE n’a jamais été pensé pour être raisonnable », explique Novelists. Le groupe revendique cette volonté d’aller toujours plus loin, avec un morceau à la fois « plus lourd, plus mélodique, plus fou », jusqu’à ce que des éléments a priori éloignés de son univers deviennent finalement naturels.

Cette démarche se retrouve également dans le clip. Réalisé par Bastien Sablé, le projet a été produit en grande partie par le groupe lui-même. Plutôt que de confier la réalisation à une importante production extérieure, Novelists a choisi de conserver la maîtrise du projet afin de tirer le maximum du budget disponible et de concrétiser précisément la vision souhaitée.

Une manière de fonctionner qui correspond particulièrement bien à l’identité du groupe. Novelists revendique cette volonté de tout contrôler, quitte à se compliquer la tâche, avec l’objectif de proposer une création fidèle à ses intentions artistiques.

« Il y a quelque chose de très Novelists dans cette façon de tout faire nous-mêmes, même quand ça nous complique inutilement la vie, simplement parce qu’on est obsédés par l’idée de sortir exactement ce qu’on a en tête », explique le groupe.

Sorti le 3 septembre 2026 chez ACKOR Music, « RAVAGE » arrive alors que Novelists traverse une période particulièrement dense. Au cours des dix-huit derniers mois, le groupe s’est notamment produit au Hellfest, aux Francofolies, au Graspop Metal Meeting, au Download Festival UK et au Resurrection Fest, en plus de plusieurs tournées aux États-Unis, en Europe et en Chine.

Après avoir également rempli La Cigale à Paris, Novelists s’apprête maintenant à reprendre la route avec une tournée nord-américaine aux côtés de Bilmuri. Le groupe retrouvera ensuite les scènes européennes avec The Devil Wears Prada à l’automne.

Mais le prochain grand rendez-vous français est déjà fixé. Le vendredi 23 avril 2027, Novelists investira L’Olympia à Paris pour le plus important concert parisien de son histoire.

Avec « RAVAGE », Novelists poursuit donc son évolution sans chercher à rentrer dans un cadre prédéfini. Entre metal, mélodies, expérimentation et volonté de maîtriser chaque aspect de son univers artistique, le groupe confirme une nouvelle fois son ambition de repousser les limites de sa propre identité.