HURAKAN dévoile « Disgrace », nouvel extrait de l’album « Eternal Scars »

Après « PARASITE » en juin et « DOGMA » fin août, HURAKAN poursuit la présentation de son prochain album avec « Disgrace », sorti le 25 septembre. Le groupe de brutal deathcore originaire d’Amiens accompagne ce nouveau titre d’un clip particulièrement sombre, qui développe visuellement les thématiques du morceau.

Formé en 2017, HURAKAN réunit Danny Louzon au chant, Raphaël Darras à la basse, Maxime Maréchal et Thomas Moreau aux guitares ainsi que Loris Marquand à la batterie. Le groupe s’est progressivement fait une place sur la scène deathcore française et européenne avec trois albums, Multiversal Entities of Abhorrent Hatred en 2017, Abomination of Aurokos en 2019 et Via Aeterna en 2022, ce dernier ayant également bénéficié d’une version instrumentale.

Au fil de ses nombreux concerts en France et en Europe, HURAKAN a notamment partagé l’affiche avec Aborted, Dark Tranquillity, Unearth, Suffocation, Benighted ou encore Stillbirth.

Avec « Disgrace », le groupe poursuit son exploration de la noirceur et des zones les plus sombres de l’esprit. Le morceau s’intéresse à la part monstrueuse que l’être humain peut lui-même créer lorsque l’avidité, l’orgueil et la capacité de destruction deviennent incontrôlables.

« I’m not inside you. I am you. » Cette phrase résume le propos du morceau : le parasite n’est finalement pas une entité extérieure, mais une représentation de ce que nous pouvons devenir. Une idée que HURAKAN traduit musicalement par un contraste marqué entre atmosphère presque sacrée et brutalité.

Des chœurs féminins aux accents presque divins ouvrent et ferment ainsi le morceau avant de laisser place à un deathcore brutal, mécanique et fortement syncopé. Le groupe a également travaillé le sound design pour accentuer cette dimension mécanique. Chaque note de guitare et chaque frappe de kick ont été doublées par le son d’une machine à écrire, donnant aux impacts une texture particulière.

« Pour le sound design, nous avons doublé chaque note de guitare et chaque frappe de kick avec le son d’une machine à écrire, donnant à chaque impact quelque chose de mécanique, obsessionnel et profondément humain à la fois », explique HURAKAN.

Le clip de « Disgrace » prolonge cette réflexion dans un univers volontairement étrange et en décomposition. Une pleureuse apparaît dans l’eau devant le cercueil d’un enfant, un homme plumé accompagne un cheval, une femme d’argile évolue dans une serre tandis qu’un autre personnage, recouvert d’un liquide doré, est transpercé de flèches.

Des images et des personnages différents, mais une même idée en fil conducteur. Pour HURAKAN, ces figures symbolisent différentes manifestations d’une même maladie, celle qui pousse l’être humain à devenir son propre monstre.

« Disgrace » est le troisième extrait dévoilé par HURAKAN cette année après « PARASITE » et « DOGMA ». Ces trois titres annoncent Eternal Scars, le nouvel album du groupe, attendu le 30 octobre prochain.

Avec ce nouveau disque, HURAKAN semble poursuivre la démarche engagée depuis ses débuts : utiliser la brutalité du deathcore comme un moyen de transformer les tensions, les angoisses et les démons intérieurs en une expérience aussi oppressante que cathartique.

HURAKAN – Eternal Scars

Sortie : 30 octobre 2026