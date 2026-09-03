Darkest Hour annonce son nouvel album « Suffer Divine » pour octobre 2026

Après trois décennies passées à explorer les frontières entre melodic death metal et hardcore, Darkest Hour s’apprête à franchir une nouvelle étape avec « Suffer Divine », son 11e album studio. Le groupe américain sortira ce nouveau disque le 30 octobre 2026, avec Mark Lewis (Whitechapel, The Black Dahlia Murder, Cannibal Corpse) à la production.

Composé de 11 titres, « Suffer Divine » semble vouloir condenser tout ce qui fait l’identité de Darkest Hour, entre agressivité hardcore, riffs mélodiques, influences death metal, passages thrash et harmonies de guitares. Le groupe présente ce nouvel album comme un disque particulièrement intense, nourri autant par la rage et la violence que par une dimension plus émotionnelle.

Pour accompagner cette annonce, Darkest Hour vient de dévoiler le titre éponyme « Suffer Divine ». Un premier aperçu particulièrement virulent de l’album, dont les paroles abordent les notions de justice et de responsabilité.

John Henry, chanteur du groupe, explique que le morceau s’adresse notamment « à tous ceux qui choisissent de répandre et d’alimenter la haine et la division », ainsi qu’à ceux qui cherchent à rabaisser les autres pour nourrir leur propre ego.

De son côté, le guitariste Mike Schleibaum considère « Suffer Divine » comme un album particulièrement important dans l’histoire du groupe. Il évoque une création marquée par la rage, la colère et la douleur, mais également par une forme d’espoir et d’empathie. Le musicien décrit notamment un disque profondément influencé par son amour du melodic death metal, tout en conservant l’urgence et l’agressivité qui caractérisent Darkest Hour.

Le concept de l’album tourne également autour de l’idée de pouvoir tirer une forme de valeur personnelle de sa propre souffrance. Une thématique qui semble avoir trouvé un écho particulier dans le processus même de création du disque, Schleibaum considérant finalement l’élaboration de « Suffer Divine » comme une incarnation de cette idée.

Le nouvel album sera composé de « All Cruelty Springs From Weakness », « Gods of Decay », « No Conquered Hearts », « Salvation », « Suffer Divine », « Warrior », « Vile Angel », « The Unforgiving Hand », « Tribalist », « Everyday Horrors » et « A Story of Redemption ».

Formé en 1995 dans la région de Washington D.C., Darkest Hour s’est progressivement imposé comme l’un des groupes importants de la scène américaine mêlant metal et hardcore. Le groupe a depuis parcouru le monde, donné des centaines de concerts et construit une solide communauté de fans, tout en cumulant plusieurs apparitions dans le Top 3 du Billboard Heatseekers Albums Chart. En 2017, « Godless Prophets & the Migrant Flora » avait notamment atteint la première place de ce classement pour la troisième fois dans la carrière du groupe.

Avec « Suffer Divine », John Henry, Mike Schleibaum, Nico Santora, Aaron Deal et Travis Orbin poursuivent donc une aventure entamée il y a plus de 30 ans. Le rendez-vous est fixé au 30 octobre 2026 pour découvrir l’intégralité de ce 11e album studio.

Le titre « Suffer Divine » est disponible dès maintenant, tandis que l’album peut être précommandé en amont de sa sortie.