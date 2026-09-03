Burning Heads dévoile « SOS 2 », 27 ans après le premier « SOS »

Vingt-sept ans après « SOS », les Burning Heads donnent une suite à l’un de leurs morceaux emblématiques avec « SOS 2 ». Le titre constitue le premier extrait de « All Fired Up », le nouvel album du groupe orléanais, attendu le 16 octobre 2026 chez Kicking Music.

Publié en 1999 sur l’album « Escape », « SOS » était déjà pensé comme un appel au secours. Près de trois décennies plus tard, Burning Heads reprend cette idée mais la confronte aux réalités de 2026. Sur « SOS 2 », le groupe s’attaque notamment à l’usure des discours politiques, aux promesses sans lendemain et à la progression de l’extrême droite.

Musicalement, Burning Heads ne semble pas avoir changé de recette. Le morceau est court, rapide et construit autour d’un refrain taillé pour être repris en chœur. Mais derrière cette efficacité punk rock, le propos se veut particulièrement frontal. Le groupe revendique un morceau qui refuse la résignation et appelle à reprendre le contrôle d’un système qu’il considère comme lancé dans une spirale dangereuse.

« Quand la colère deviendra impossible à ignorer, elle se transformera en soulèvement », expliquent les Burning Heads, qui présentent « SOS 2 » comme « une déclaration à la résistance ».

Le clip qui accompagne le morceau a été réalisé par David Vallet et tourné à L’Astrolabe, la salle de musiques actuelles d’Orléans. Un choix symbolique puisque c’est dans cette même ville que les Burning Heads se sont formés en 1987.

« SOS 2 » ouvre ainsi « All Fired Up », un nouvel album qui comprendra 13 titres. Le disque fera notamment suite à « Torches Of Freedom » paru en 2022 et « Embers Of Protest » sorti en 2024. Fidèle à son goût pour les métaphores liées au feu, le groupe poursuit donc une trajectoire placée sous le signe de l’incandescence.

Le nouvel album réunira « SOS 2 », « Fire Walks With Her », « Smombies », « Not My Business », « Back Home », « Take Over », « Consequences », « My Life Is A Lie », « How Many Tears », « Plan B », « Fast Forward », « Big Lies » et « High Times ».

Avec « All Fired Up », les Burning Heads ne donnent clairement aucun signe d’essoufflement. Formé en 1987, le groupe prépare déjà son 40e anniversaire, qui sera célébré en 2027. Quatre décennies après leurs débuts, les Orléanais continuent donc de faire brûler la flamme du punk rock, avec une musique toujours aussi énergique et un discours qui reste profondément ancré dans les préoccupations sociales et politiques de son époque.

« All Fired Up » sortira le 16 octobre 2026 chez Kicking Music. En attendant, « SOS 2 » est disponible dès maintenant, accompagné de son clip réalisé à L’Astrolabe.