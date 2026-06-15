SKÁLD signe chez Napalm Records et annonce son nouvel album Ørlǫg avant un Hellfest très attendu

À seulement une semaine de son passage au Hellfest, le groupe français SKÁLD franchit une étape majeure dans sa carrière. La formation spécialisée dans le folk nordique annonce officiellement sa signature avec le label Napalm Records, l’un des acteurs majeurs de la scène metal et rock internationale. Une nouvelle alliance qui accompagne l’arrivée d’un quatrième album particulièrement ambitieux, intitulé Ørlǫg, prévu pour le 25 septembre 2026.

Fondé en 2018, SKÁLD s’est imposé comme un projet unique en son genre, redonnant vie aux mythes et aux traditions du monde nordique à travers une approche musicale immersive. En s’appuyant sur des instruments anciens, des percussions rituelles et l’utilisation du vieux norrois, le groupe propose une expérience autant musicale que spirituelle, transportant l’auditeur dans un univers empreint de légendes et de nature sauvage.

Avec Ørlǫg, SKÁLD pousse encore plus loin cette démarche artistique. Le titre de l’album fait référence à une notion fondamentale de la mythologie nordique : le destin et la toile cosmique qui relie les êtres et leurs choix. Une thématique centrale que le groupe explore à travers dix compositions pensées comme autant de récits initiatiques.

Le premier extrait, « Draumakona », donne déjà un aperçu de cette nouvelle direction. Le morceau ouvre les portes d’un univers onirique, centré sur la figure féminine dans les pratiques de divination et la vision chamanique. Entre chants entremêlés, textures acoustiques et atmosphères hypnotiques, SKÁLD propose une immersion totale dans un paysage sonore où tradition et narration mystique se rejoignent.

Dans un communiqué, le groupe décrit ainsi le morceau :

« Draumakona parle de la place particulière qu’occupe la femme dans la divination, la vision chamanique, les Nornes qui tissent le destin des dieux et des hommes. Pour réellement savoir, il faut se confronter à soi-même, voyager et écouter ses rêves. »

Cette philosophie s’étend à l’ensemble de l’album Ørlǫg, conçu comme une réflexion sur le libre arbitre, les conséquences de nos actes et les forces invisibles qui façonnent les existences. SKÁLD y mêle vièles nordiques, harpes, lyres, cornes et instruments traditionnels rares, enrichis de percussions tribales et de chants masculins et féminins qui s’entrelacent pour créer une atmosphère profondément organique.

L’album, déjà disponible en précommande, sera proposé en CD digipak, vinyles colorés, éditions limitées et formats numériques. Une sortie pensée comme un véritable objet artistique, à la hauteur de l’univers développé par le groupe.

La tracklist dévoilée confirme cette immersion dans les mythes nordiques avec des titres évocateurs tels que Myrkviðr, Ratatoskr, Útgarðr ou encore Himinbjǫrg, autant de références aux légendes scandinaves et à leurs symboliques profondes.

Liste des titres :

Draumakona Myrkviðr Ratatoskr Dǫkksalir Útgarðr Ek skald rida Himinbjǫrg Heiemo og Nykkjen Veit barnit Eldr ok iss

Sur scène, SKÁLD continue également son ascension. Le groupe se produira au Hellfest le 18 juin, en tête d’affiche de la Temple, un concert qui sera également diffusé en direct sur Arte Concert. Une performance particulièrement attendue qui devrait offrir un aperçu grandeur nature de ce nouvel univers.

La suite s’annonce tout aussi chargée avec une tournée nord-américaine de 17 dates, suivie d’un retour en Europe pour plusieurs festivals. Enfin, en fin d’année, SKÁLD rejoindra la tournée européenne du groupe mongol The HU, avec deux dates françaises majeures : Lyon (27 octobre) et Paris à l’Olympia (28 octobre, complet).

Avec Ørlǫg, SKÁLD confirme sa place unique sur la scène actuelle : celle d’un groupe capable de transformer la musique en véritable rituel sonore, entre mémoire ancestrale et création contemporaine.