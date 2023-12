VLTIMAS dévoile une vidéo pour le titre « Miserere »

VLTIMAS qui sortira son nouvel album « Epic » le 15 mars via Season Of Mist, vient de dévoiler une vidéo pour le titre « Miserere ». Le groupe est composé de l’ex-Morbid Angel David Vincent, du batteur de Cryptopsy Flo Mounier, et de l’ex-Mayhem Rune “Blasphemer” Eriksen.