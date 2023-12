Verona On Venus publie un second single intitulé « Monarch Acid Test »

Verona On Venus vient de publier un second single intitulé « Monarch Acid Test » et à découvrir en vidéo ci-dessous. A noter qu’il s’agit du projet solo de Mike Spreitzer (DevilDriver). Un premier album intitulé « Popular Delusions » arrivera dans les bacs le 19 janvier.