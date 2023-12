Un nouvel album de Austrian Death Machine (As I Lay Dying) en février

Le chanteur d’As I Lay Dying, Tim Lambesis, sortira en février prochain un nouvel album de Austrian Death Machine. C’est Napalm Records qui sortira cet opus intitulé « Quad Brutal », le 23 février prochain. Un titre vient d’être dévoilé pour l’occasion « Don’t Be Lazy »

Pas mal de Guests sont annoncés: Dany Lambesis (HELLBØRN), Ricky Hoover (Ov Sulfur), Brandon Richter (Bleeding Through), Joey Alarcon (Wolves At The Gate/Born Through Fire), Angel Vivaldi, Clayton King, les pro body builders Craig Golias et Rob Bailey.

‘Quad Brutal‘ track listing:

01 – “No Pain No Gain” (feat. Craig Golias, Angel Vivaldi)

02 – “Conquer” (feat. HELLBØRN, Clayton King)

03 – “Hey Bro Can You Spot Me?” (feat. Craig Golias, Joey Alarcon)

04 – “Judgment Day” (feat. Ov Sulfur)

05 – “Everybody Pities The Weak” (feat. HELLBØRN)

06 – “Don’t Be Lazy” (feat. Craig Golias)

07 – “Get Down” (feat. Craig Golias)

08 – “Destroy The Machines” (feat. Dany Lambesis)

09 – “MeatGrinde” (feat. HELLBØRN)

10 – “I Never Quit” (feat. Kill ROB Bailey, Craig Golias, Bleeding Through)