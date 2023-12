Un nouveau EP pour Comeback Kid et un premier extrait en vidéo

Comeback Kid sortira un nouvel EP le 15 mars prochain, intitulé « Trouble ». Il en dévoile un extrait avec le titre « Trouble In The Winner’s Circle ».

“Trouble” track listing:

01 – “Trouble In The Winner’s Circle”

02 – “Disruption”

03 – “Chompin’ At The Bit”

04 – “Breaking And Bruised”