THE LUMBERJACK FEEDBACK signe chez Argonauta Records

Communiqué: Le groupe post-metal instrumental unique à deux batteurs THE LUMBERJACK FEEDBACK signe chez Argonauta Records pour sortir son nouvel album en 2024.

Créé en 2008, le groupe comprend des membres talentueux issus d’horizons musicaux divers.

Leur musique est entièrement instrumentale, sans chanteur, caractérisée par des riffs lourds, puissants et sombres, deux batteurs, des ambiances hypnotiques, créant un univers sonore unique.

La genèse du groupe remonte à une passion commune pour le métal et à une envie de créer une musique immersive et captivante. Au fil des années, The Lumberjack Feedback a affiné son identité musicale, mêlant diverses influences allant du sludge au doom en passant par le post-rock.

Le résultat est une fusion complexe et envoûtante capable de transporter l’auditeur dans des paysages sonores émotionnels.

Leur premier album, « Hand of Glory », sorti en 2013, a immédiatement séduit les amateurs de musique heavy par son mariage audacieux de rythmes pénétrants et d’ambiances envoûtantes.

Par la suite, le groupe continue d’affiner son style avec des albums comme « Blackened Visions » en 2016 où l’on retrouve Alex Colin Toquaine du groupe mythique Agressor, et « Mere Mortals » en ouragan de puissance en 2019, élargissant leur empreinte artistique.

À travers leur musique, The Lumberjack Feedback transcende les frontières linguistiques et culturelles, trouvant un écho auprès du public du monde entier. Le groupe continue de faire sa marque dans le paysage musical, livrant des performances live énergiques et époustouflantes qui ne laissent personne indifférent.

L’avenir s’annonce prometteur pour ce groupe qui a déjà conquis le cœur des aficionados du metal.

Plus d’infos:

https://www.facebook.com/thelumberjackfeedbackband

https://www.facebook.com/ArgonautaRecords