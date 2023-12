TH3ORY dévoile une vidéo pour « Lockdown »

Les français de TH3ORY dévoilent une vidéo pour « Lockdown ». Ils déclarent « On portait déjà un masque bien avant la pandémie ».

Plongez dans l’univers sombre et claustrophobique de « Lockdown ». Une expérience visuelle puissante et provocante vous attend, sur le thème du masque social, la dualité entre le sourire imposé et les démons intérieurs.

A voir en concert demain soir à Vitrolles avec Social Prophecy & Sunbeam Overdrive:

https://www.facebook.com/events/301673129314652