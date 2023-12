SEPULTURA s’est fini….

SEPULTURA vient d’annoncer qu’il allait mettre fin à sa carrière. En effet, les musiciens ont décidés de s’arrêter après 40 ans d’existence. La prochaine tournée sera donc la dernière comme une sorte d’au revoir à tous ses fans.

Le groupe a déclaré:

Sepultura a atteint le bout de la route et a choisi de partir par une mort consciente et planifiée.

Tout au long des 18 prochains mois, nous célébrerons ensemble 40 ans d’existence avec nos fidèles fans lors d’une tournée d’adieu à travers le monde entier.

Ce sera une dernière célébration du passé et du présent.

Les billets pour l’Amérique latine sont disponibles maintenant. Les billets pour le Brésil seront disponibles à partir de lundi à midi heure locale. Les billets européens seront disponibles à partir de mercredi à 10h heure locale.

