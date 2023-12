RYUJIN dévoile une vidéo pour le single « Gekokujo

Communiqué: Le groupe de Metal samouraï RYUJIN dévoile « Gekokujo« , un nouveau single très lourd, ainsi qu’un clip officiel !

Le nouvel album éponyme du groupe, RYUJIN, sortira le 12 janvier 2024 chez Napalm Records !

Formé en 2011 sous le nom GYZE, le groupe de Metal samouraï RYUJIN délivre son Heavy Metal et toute la magie de ses guitares en provenance du Japon sur RYUJIN, son nouvel album éponyme à venir le 12 janvier 2024 chez Napalm Records ! Aujourd’hui, le groupe est ravi de partager « Gekokujo », un nouveau titre aux accents folkloriques parmi les plus lourds et rapides, ainsi qu’un clip intense et de grande qualité.

Sur RYUJIN se mélangent des paroles en japonais et en anglais, une production et plusieurs contributions de Matthew Kiichi Heafy (TRIVIUM), ainsi que des riffs rapides et des descentes de guitare à toute allure qui s’associent à des éléments japonais plus traditionnels, délivrant un son influencé par d’anciens orchestres Gagaku aux thèmes d’anime modernes.

Ryoji Shinomoto, la tête pensante de RYUJIN, parle de « Gekokujo », le nouveau single :

« Dans l’histoire du Japon, le gekokujo désigne l’acte d’une personne de rang inférieur qui renverse politiquement ou militairement une personne de rang supérieur, viole l’ordre social et s’empare du pouvoir.

Je dirais que cette chanson est du Folk Metal d’horreur japonais. Le clip dépeint également l’horreur unique du Japon. Découvrez aussi le côté sombre de RYUJIN ! »