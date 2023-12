RÉ-ANIMATOR FESTIVAL : l’association du Motocultor dévoile un nouveau festival à Saint-Nolff, du 24 au 26 mai 2024

Communiqué: « Aujourd’hui une nouvelle page s’ouvre pour nous à Saint-Nolff. C’est le retour d’un festival metal dans le Pays de Vannes. Celui-ci se déroulera en plein air sur un terrain privé de la commune de Saint-Nolff, au Vieux Moulin près du site de Kerboulard et aura lieu sur trois jours, les 24, 25 et 26 mai 2024. » déclare le festival.

Après sa première édition réussie à Carhaix, le Motocultor est devenu un festival finistérien et le restera sur le long terme. L’association a cependant décidé de monter un deuxième festival qui se déroulera dans le Morbihan, territoire auquel ses membres sont également attachés et qui a vu grandir et se développer le Motocultor festival, où de nombreux liens se sont créés avec les habitants.

« Premièrement, nous avions promis à de nombreux Nolfféens et à de multiples partenaires locaux de revenir avec un nouveau projet. Aujourd’hui nous sommes en mesure de respecter notre promesse par le biais du projet dont il est question aujourd’hui. Deuxièmement, le département du Morbihan et l’agglomération de Vannes nous ont grandement aidé dans la pérennisation du Motocultor Festival. Nous nous sentons redevable vis-à-vis des collectivités locales : nous souhaitons participer à la vivacité et à l’attractivité du territoire en y proposant de nouvelles actions culturelles. De plus, le siège social de notre association est basé sur le territoire de Vannes et de nombreux acteurs de l’association habitent à Saint-Nolff ou dans les environs. Nous organisons des concerts au sein du Pays de Vannes depuis 20 ans et nous sommes animés par une grande envie de continuer à y organiser des manifestations culturelles. » explique Yann Le Baraillec.

L’Association Motocultor Fest Prod est donc très heureuse d’annoncer la naissance du petit frère du MOTOCULTOR FESTIVAL, le RE-ANIMATOR FESTIVAL, un nouveau festival de musique metal en plein air sur trois jours. Il se déroulera sur la commune de Saint-Nolff au Vieux Moulin, près du site de Kerboulard et aura lieu les 24, 25 et 26 mai 2024.

« Nous avons prévu un nouveau festival avec deux scènes autour d’une programmation rock et metal pointue. 27 groupes sont prévus pour cette première édition. Aussi, nous donnerons un gros coup de projecteur sur la scène française et régionale. » ajoute Yann Le Baraillec.

L’ouverture de la billetterie est prévue début janvier avec l’annonce de la programmation.

Tarifs : 75€ le pass 3 jours et 28€ le pass journée.

L’organisation précise que toutes les déclarations administratives nécessaires seront faites en temps et en heure et affirme aussi sa reconnaissance de la participation des habitants dans ce nouveau projet, rejoignant ainsi les entreprises de Vannes Agglo dans leur confiance et leur soutien. L’objectif étant de proposer un événement convivial, culturel et économiquement bénéfique sur un terrain privé de la commune de Saint-Nolff et l’équipe est impatiente d’accueillir les festivaliers du 24 au 26 mai 2024 pour la première édition du RE-ANIMATOR FESTIVAL !