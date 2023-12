NIGHTMARE dévoile une vidéo pour « Eternal Winter »

Communiqué: Les pionniers du heavy metal français NIGHTMARE présentent le clip de « Eternal Winter« . Réenregistré avec la nouvelle chanteuse Barbara Mogore ! Via AFM Records.

Aujourd’hui, NIGHTMARE présente en avant-première les débuts de Barbara dans une nouvelle version réenregistrée de « Eternal Winter » !

Sorti à l’origine sur Insurrection, le classique du groupe sorti en 2009, le titre est désormais disponible sur toutes les plateformes

https://nightmare.bfan.link/eternal-winter

Fondés en 1979, les pionniers français du heavy metal NIGHTMARE font partie intégrante de la scène metal européenne depuis trois décennies.et ont été prolifiques dans leurs sorties d’albums, tout en actualisant et faisant évoluer leur son.

Le groupe a sorti onze albums studio très acclamés et a tourné dans le monde entier, jouant dans certains des plus grands festivals de metal comme Wacken, Hellfest, 70 000 Tons Of Metal, Motocultor Open Air ou Gods Of Metal, et assurant la première partie de groupes tels que Def Leppard, Sabaton, Saxon, Grave Digger et Blind Guardian, pour n’en citer que quelques-uns. En 2020, NIGHTMARE sort son dernier album, Aeternam, via AFM Records. Fin 2022, le groupe se sépare de la chanteuse Madie et accueille sa nouvelle chanteuse : Barbara Mogore !

Le bassiste et membre fondateur Yves Campion déclare : « Avec Barbara qui a rejoint le groupe en septembre 2022, et qui s’est immédiatement lancée dans des concerts avec Full Metal Holiday à Majorque (octobre 2022), 70000 Tons Of Metal cruise en janvier 2023 et une longue tournée européenne avec les membres du label Rhapsody Of Fire au printemps 2023, nous avons atteint de nouveaux sommets et de nouveaux objectifs grâce au talent de Barbara pour la scène !

Maintenant, nous sommes de retour en studio pour les enregistrements de ce qui devrait être notre album le plus ambitieux à ce jour«