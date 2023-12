LIFESICK : Love and Other Lies (EP)

LIFESICK qui a signé chez Metal Blade Records cette année après avoir sorti deux albums en 2018 et 2022, se voit être la première sortie du label pour 2024. En effet, le EP « Love and Other Lies » sortira officiellement le 12 janvier. Composé de 3 titres dont deux sont déjà disponibles à l’écoute en single sur toutes les plateformes de streaming, le troisième « Reverse Birth (feat. Todd Jones of Nails) » reste dans la lignée brutale que le groupe produit depuis sa création. Bien entendu le côté death metal suédois avec ce fameux son si typé, rappellera beaucoup de bons souvenirs à tous les fans de la scène nordique des années 90.

Pourquoi écouter:

– La brutalité, la violence

– Le son Death Metal suédois

– L’efficacité et la précision des rythmiques