Le live complet en vidéo de Killswitch Engage lors du « Bloodstock Open Air »

Le live complet en vidéo de Killswitch Engage en août dernier lors du « Bloodstock Open Air » vient d’être mis en ligne sur Youtube. 21 titres dont voici la liste:

“My Curse”

“Rise Inside”

“This Fire”

“Reckoning”

“The Arms Of Sorrow”

“In Due Time”

“Beyond The Flames”

“The Signal Fire”

“Unleashed”

“Hate By Design”

“The Crownless King”

“Rose Of Sharyn”

“Reject Yourself”

“Fixation On The Darkness”

“Strength Of The Mind”

“The Element Of One”

“A Bid Farewell”

“This Is Absolution”

“The End Of Heartache”

“My Last Serenade”

“Holy Diver” (Dio cover)