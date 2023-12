GREENYL et RUDE CARES lancent « Be The Change », une production écologique de vinyls

Communiqué: LANCEMENT DE GREENYL + RUDE CARES « BE THE CHANGE »

AVEC DES RECORDS DURABLES EXCLUSIFS DE : NAPALM DEATH, ENTER SHIKARI ET CARCASS

PRÉCOMMANDE EN DIRECT À PARTIR DU MERCREDI 13 https://bethechange.green/

Aujourd’hui, Greenyl et Rude Cares ont lancé leur campagne Be The Change avec l’aide d’artistes : les légendes du grindcore Napalm Death, le groupe de rock avant-gardiste Enter Shikari et les métalleurs extrêmes de Liverpudlian Carcass.

Be The Change a été développé en partenariat avec Greenyl, la première usine de disques vinyles 100 % écologique, et Rude Cares, la branche caritative de la société certifiée B-Corp Rude Records, visant à sensibiliser au changement climatique et à l’impact environnemental généré dans le communauté musicale. Cette campagne verra les artistes les plus précieux au monde publier des versions vertes exclusives d’œuvres sélectionnées dans leur catalogue. Tous les articles de la livraison d’aujourd’hui seront expédiés à partir de février 2024.

Disponible en précommande dès maintenant, Napalm Death a produit une version premium Greenyl de son album studio de 1990 « Harmony Corruption » (Earache). Le disque a célébré son 30e anniversaire en 2020 et Decibel Magazine l’a décrit comme « une étape importante dans l’histoire de la musique extrême ». Ce Greenyl haut de gamme est un double disque, imprimé sur des variantes rouge et bleu clair et comporte une numérotation manuelle, des inserts gatefold exclusifs, une affiche spéciale et bien plus encore. Cette baisse est limitée à 500.

Disponible en précommande à 13h GMT, le deuxième album studio d’Enter Shikari, Common Dreads, arrive sur Be The Change. Sorti en 2009 sur le propre label indépendant du groupe Ambush Reality, l’album a été un moment déterminant dans l’histoire d’Enter Shikari et a reçu les éloges de Kerrang!, Metal Hammer, Rock Sound, The Observer et est entré dans le classement des albums officiels du Royaume-Uni à la 16e place, vendant plus de 15 000 exemplaires la première semaine. Sur le pressage standard Greenyl, Common Dreads sera présenté en variante Green et Black Nebula et est limité à 600.

Disponible en précommande à 17h GMT, Heartwork est le quatrième album studio de Carcass. Sorti en 1993 et 1994 au Royaume-Uni par Earache et aux États-Unis par Columbia Records, la pochette originale de l’album a été conçue par le regretté artiste suisse influent H. R. Giger et a été reproduite pour Greenyl. L’influence métal extrême de Carcass peut être ressentie dans la plupart des ferronneries contemporaines. En 2017, Rolling Stone a classé Heartwork au 51e rang de sa liste des « 100 plus grands albums métal de tous les temps ». Heartwork arrive à Greenyl sur un double album premium en blanc et vert. Il comprend toutes les fonctionnalités premium comme sur Napalm Death et est limité à 500.

Be The Change sélectionne davantage d’artistes pour de futures collaborations de campagne jusqu’à fin 2024. En plus de produire des variantes Greenyl exclusives et limitées, 100 nouveaux arbres seront plantés pour compenser l’empreinte résiduelle de chaque projet etdes dons au Green Future Project seront effectués pour chaque version.

S’exprimant aujourd’hui à propos du lancement de Be The Change, Ilich Rausa, co-fondateur de Greenyl et président de Rude Records, a déclaré : « Nous avons pour mission de renverser le scénario de la fabrication de vinyles, en lançant un projet qui n’est pas seulement de la musique mais un message pour notre monde. Je suis très heureux que les fans puissent profiter de versions vinyles écologiques de disques vinyles marquants qui rockent aussi fort que leurs groupes préférés. J’ai hâte que tout le monde se plonge dans cette aventure folle avec nous. Aux groupes et aux fans , augmentons l’enthousiasme et écrivons l’histoire ensemble. Préparez-vous à faire partie de quelque chose d’épique : montons le volume et soyons le changement. »

Travaillant en partenariat avec Rude Records et Equal Vision Records, des artistes tels que Polyphia, Graphic Nature, Sydney Sprague, Chiodos, The Dangerous Summer ont déjà apporté leur soutien à Greenyl. Be The Change sélectionne des artistes jusqu’à fin 2024 pour de futures collaborations.

Les partisans actuels de l’industrie musicale de Be The Change incluent les partenaires médias Rolling Stone Italie ainsi que le service de streaming Deezer, ATC Management, 30 Century Management, la plateforme d’échange de redevances musicales JKBX et les labels Earache, Equal Vision et Rude Records.

Plus d’informations sur Greenyl

Greenyl est un disque vinyle innovant et écologique produit de manière durable à Milan. Un disque Greenyl est produit d’une manière complètement différente du vinyle traditionnel. Ce processus de production innovant est entièrement automatique et alimenté par de l’énergie naturelle afin de compenser une partie des émissions de gaz. De plus, cette nouvelle usine de production permet un délai de livraison plus rapide, améliorant considérablement les délais de production.

Les anciennes usines de pressage utilisent encore des chaudières à vapeur intensives et un mélange de produits chimiques toxiques pour pomper les disques, ce qui peut entraîner une forte dispersion de substances toxiques dans l’environnement. Avec le système actuel, le vinyle produit 12 fois plus d’émissions toxiques que les autres supports musicaux physiques. La croissance des ventes de vinyle pourrait avoir un impact sur l’environnement si les systèmes de production traditionnels restent utilisés. Greenyl va complètement transformer cela et le rendre plus durable.

Pour plus d’informations, veuillez visiter : https://www.greenyl.com/

Plus d’informations sur Rude Cares

Rude Cares vise à connecter les artistes et les fans avec des entités à but non lucratif, des associations et des projets caritatifs traitant des droits civiques, de l’environnement, de la santé mentale et d’autres causes dignes de soutien. Son aspiration est d’incorporer cette mission sociale à ce que Rude fait de mieux : créer et distribuer de la bonne musique ! Rude s’est engagé à minimiser son impact sur l’environnement et à maximiser son impact social positif, en augmentant le nombre de ses collaborations avec des fournisseurs responsables et certifiés. Pour plus d’informations, veuillez visiter : https://www.ruderecords.com/rude-cares

Plus d’informations sur Rude Records

Rude Records est un label indépendant avec une distribution mondiale et une équipe aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, au Japon et en Asie. Fondé en 2000, il compte actuellement un catalogue total de plus de 200 sorties et a développé sa propre liste croissante d’artistes internationaux au cours des dernières décennies. Rude Records représente également une sélection de labels américains alternatifs en Europe.

Rude Records gère en interne toutes les fonctions d’une maison de disques typique (A&R, recherche de talents, marketing, relations publiques, communications, gestion des redevances) et a des accords de distribution physique directe dans le monde entier ; Rude Records est distribué numériquement dans le monde entier par Sony Music via The Orchard, le principal agrégateur numérique indépendant mondial. Rude Records est également un éditeur de musique américain.

En 2022, Rude Records a obtenu la certification B-Corp pour ses soins et ses efforts soutenus visant à apporter un changement mondial grâce à Rude Cares. Abritant le programme Education For The Future à Dharavi, en Inde, en partenariat avec Green Future Project et en collaboration avec Cooperativa Articolo3, Rude Cares vise à connecter les artistes et les fans avec des entités à but non lucratif, des associations et des projets caritatifs.