Enterprise Earth publie le nouveau single « Casket Of Rust »

Enterprise Earth vient de publier un troisième single tiré de son prochain album « Death: An Anthology ». Le single s’intitule « Casket Of Rust » et est à découvrir ci-dessous en vidéo.

A noter la venue du groupe en France en compagnie de Suffocation, Sanguisugabogg, et Organectomy:

01/27 Paris, FRA – Petit Bain

01/28 Toulouse, FRA – Le Rex

02/01 Lyon, FRA – MJC O Totem