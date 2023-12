Brian « Head » Welch (KORN/LOVE AND DEATH) lance le nouveau label XOVR Records

Brian « Head » Welch (KORN/LOVE AND DEATH), accompagné de son manager David W. Williams, ont annoncé la création d’un tout nouveau label, XOVR Records (prononcé Crossover Records). Le label sortira le dixième de SPOKEN et représente la signature inaugurale de XOVR. L’album s’intitule « Reflection » et sera dispo à partir du 15 mars 2024.

Le groupe vient de dévoiler le nouveau single « Reflection » à découvrir ci-dessous.

Liste des morceaux « Réflexion » :

01. Echoes

02. Reflection

03. Hourglass

04. In The Dark

05. Awaken Me

06. Anymore (feat Brian « Head » Welch’)

07. Buried

08. Let The War Begin

09. The End Of Time

10. Moments

11. Never Look Away

12. Future

13. Sleeper (feat. Ryan Clark)