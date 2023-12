Blooming Discord publie une vidéo pour « Idolies »

Communiqué: « Idolies » est le 2e single de l’album « Memories From The Future » à paraître début 2024, enregistré et mixé par Flo Salfati au studio Homeless Records (Landmvrks).

Après la sortie remarquée de « Latch » en octobre, ce nouveau titre dévoilé devrait plaire aux fans de Stone Sour, Linkin Park ou Bring Me The Horizon.

Le clip, tourné en stop motion par rafales de photos, met en scène le groupe dans ses repères marseillais en suivant les 5 musiciens dans leurs parcours individuels et collectifs, dans un esprit « do it yourself » et de proximité avec le spectateur.

Blooming Discord est un groupe de metal alternatif marseillais créé en 2015, inspiré par des groupes tels que System Of A Down, Stone Sour, Avenged Sevenfold, Bring Me The Horizon ou Electric Callboy

Avec 2 EPs, une soixantaine de concerts et un album prêt à sortir, les 5 membres du line-up ont tout appris ensemble.

Blooming Discord cherche à remoderniser le metal des années 2000 tout en gardant comme idée principale le côté « catchy » des refrains et des riffs de guitare, la puissance et l’ambiance festive des soirées ou évènements qui permettent au public d’apprécier le moment présent et d’oublier, un temps, toutes les difficultés du monde dans lequel nous vivons