AVATAR, cinq dates de leur tournée française affichent complet

Communiqué: Après leurs 3 concerts, dont un à l’Olympia, archi complets donnés en France en mars dernier, et le support de Gojira au Festival de Nîmes, AVATAR tournera en France au mois de mars 2024. Alors que 5 dates sont déjà « sold out », et d’autres ne vont pas tarder à l’être, les suédois annoncent que les anglais de URNE vont assurer leur 1ère partie !

Plus d’infos et réservations : https://www.livenation.fr/artist-avatar-3868?omq=avatar