Apocalyptica dévoile un nouveau single avec Elize Ryd d’Amaranthe

Communiqué: Les maestros mondialement acclamés du violoncelle métal, Apocalyptica, s’associent à la captivante chanteuse Elize Ryd d’Amaranthe dans leur dernière entreprise sonore, « What We’re Up Against ». La collaboration entre ces titans nordiques résulte non seulement en une fusion musicale dynamique mais offre également un vidéoclip visuellement envoûtant mettant en vedette Apocalyptica et Elize.

Eicca Toppinen d’Apocalyptica exprime son enthousiasme quant à cette collaboration, déclarant : « Nous voulions faire une chanson avec Elize depuis que nous avons tourné ensemble au début de 2020. Cette chanson semblait parfaite pour cette collaboration, et Elize offre une performance incroyable ! La chanson parle du fait d’être fidèle à ses valeurs et de l’importance d’être conscient de la formulation d’opinions et de prendre des mesures dans le monde d’aujourd’hui. »

« What We’re Up Against » est un puissant hymne qui transcende les frontières musicales, mêlant le métal au violoncelle emblématique d’Apocalyptica à la voix électrisante d’Elize Ryd.

Le vidéoclip qui l’accompagne promet une expérience visuelle époustouflante, donnant vie à la synergie de ces deux forces musicales nordiques.

Alors qu’Apocalyptica et Elize Ryd continuent de repousser les limites de leur art, « What We’re Up Against » témoigne de la force de leur collaboration et s’affirme comme un cri de ralliement pour rester fidèle à ses convictions face à un monde complexe. Le single est maintenant disponible sur toutes les plateformes de streaming, et le vidéoclip peut être visionné sur Youtube.