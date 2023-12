Communiqué: Alors qu’en 2024, Amon Amarth se lancera dans sa plus grosse tournée nord américaine à ce jour, l’incontournable formation viking metal propose un nouveau clip. Cette fois, c’est le titre « Saxons & Vikings » qui se voit mis à l’honneur. Un titre en featuring avec Saxon dont la vidéo voit la participation de… Biff Byford, Paul Quinn et Doug Scarratt !

The Great Heathen Army (dont est issu « Saxons & Vikings ») est sorti en Août 2022 chez Metal Blade Records.

« Enregistrer ce titre en compagnie des légendes de Saxon était une expérience incroyable. C’était un réel honneur de les avoir sur ce morceau et dans ce clip. Pour moi, cette vidéo est aussi épique que réussie. Elle capture parfaitement l’essence même de la chanson !«

(Johann Hegg – chant)

« Tourner le clip de « Saxons & Vikings » était vraiment fun : les scènes de batailles sont épiques et la chanson est cool ! »

(Biff Byford, Saxon – chant)

D’un pôle à l’autre, d’une mer à l’autre :sont les rois incontestés du. Formé à Tumba en 1992, les Suédois forgent depuis désormais trois décennies un héritage fait d’hymnes metal, d’imagerie mythologique, de folklore et surtout de culture viking.

Depuis son premier album Once Sent From The Golden Hall (1998), Amon Amarth est une force créatrice inarrêtable. Avec un son unique et reconnaissable parmi tous, le quintet est rapidement devenu célèbre autant pour ses tubes que ses concerts aussi explosifs que théâtraux. Rien d’étonnant donc à ce que des albums comme Twilight Of The Thunder God (2008) ou Jomsviking (2016) soient considérés comme des standards du genre avec leur lot de chansons devenues des grands classiques du heavy metal.

Récoltant aujourd’hui les fruits de ces années de travail acharné, Amon Amarth est désormais considéré comme l’un des groupes essentiels du metal et certainement des plus impérial sur scène. Si la pandémie de 2020 a temporairement mis les plans de tournées du groupe à l’arrêt, ce dernier n’a pas perdu de temps et a choisi de continuer à avancer. C’est ainsi qu’est né son album le plus héroïque et accompli à ce jour : The Great Heathen Army (2022). Enregistré en compagnie d’Andy Sneap, cet album capture l’essence même d’Amon Amarth et des légendes vikings qui l’animent. Un incontournable que le groupe continue encore et toujours de défendre sur scène.