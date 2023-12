20 SECONDS FALLING MAN : « In The Gloom », premier extrait du nouvel album

Communiqué: Depuis ses débuts, le post–hardcore de 20 Seconds Falling Man a toujours été insaisissable. Entre lourdeur décomplexée, atmosphères suffocantes et ambiances bien plus planantes, le groupe Nantais se forge une identité hybride qui puise des éléments aussi bien dans le metal que le hardcore ou la noise. Presque trois ans après son premier album, 20 Seconds Falling Man est de retour avec « In The Gloom ». Un single annonciateur d’un long format à venir intitulé Resilience. Cette seconde partie du diptyque initié par VOID en 2021 sortira le 02 Février 2024.

« In The Gloom » est l’ouverture de l’album et fait office de transition entre les deux albums du diptyque. Le morceau parle de l’acceptation de la mort et reste très pessimiste sur une fin de vie indéniable.Cependant, le morceau marque un renouveau avec des sonorités plus rock et planantes avec lesquelles il donne le ton de ce nouvel album. » (20 Seconds Falling Man)

Si 20 Seconds Falling Man nait en 2009 autour de figures de la scène hardcore et metal nantaise, le groupe s’affranchit rapidement des codes du genre pour imposer une vision personnelle du post-hardcore. 20 Seconds Falling Man, c’est un univers à part où la violence côtoie l’apaisement dans des morceaux aux structures riches et complexes. Des ouvrages à la durée conséquente où leur musique puissante trouve la beauté dans le chaos.

Côté discographie, la quintette sort d’abord EP#1 dès 2011 puis se met en sommeil avant de revenir par le live en 2017 et d’enchaîner avec EP#2 (2018). Il n’en fallait pas plus pour que la bande partage la scène avec Kylesa et Impure Wilhelmina ou foule les planches du Hellfest, du Motocultor et du Zénith de Nantes. Avançons encore un peu dans le temps : 2021 et 20SFM sort VOID, son premier album. Ou plutôt la première partie d’un diptyque que la formation entend compléter en février 2024 avec la sortie de Resilience.

RESILIENCE

01. In The Gloom

02. Resilience

03. Shadow Of The Past

04. Crossroads

05. Fear Of The Unknown

06. Our Life Is Now

07. New Moon

Line-up

Arnaud Le Guiader (Chant)

Gregory Dutein (Guitare)

Pierre-Denis Hamel (Guitare)

Maxime Cuypers (Basse)

Alain Minot (Batterie)

Suivre 20 Seconds Falling Man

https://www.facebook.com/20secondsfallingman

https://www.instagram.com/20sfm/

https://20secondsfallingman.bandcamp.com/