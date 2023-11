XANDRIA dévoile le clip de « Your Stories I’ll Remember »

Communiqué: XANDRIA, groupe majeur de Metal symphonique, a tout récemment dévoilé le clip de « Your Stories I’ll Remember », l’un des titres favoris des fans, et extrait de son dernier album en date The Wonders Still Awaiting, qui a atteint la neuvième place du classement officiel des albums en Allemagne.

Cette année, XANDRIA est revenu avec une nouvelle formation impressionnante pour enchanter ses fans grâce à de nouveaux morceaux lors de sa tournée européenne, qui se poursuit cette année avec ses collègues de label DELAIN. Les deux groupes leaders du Metal symphonique donneront trois concerts supplémentaires aux Pays-Bas et en Belgique du 17 au 19 novembre. XANDRIA attend également avec impatience sa tournée en tête d’affiche au Royaume-Uni, en Allemagne et en Suisse avec PHANTOM ELITE et SKARLETT RIOT, qui débutera le 25 novembre.

Avec The Wonders Still Awaiting, son huitième album studio, XANDRIA ouvre un nouveau chapitre prometteur. La tête pensante Marco Heubaum revient avec une nouvelle formation et entraîne à nouveau le groupe dans des sphères merveilleuses, sans renoncer à sa marque de fabrique caractéristique. L’impressionnante richesse vocale d’Ambre Vourvahis – d’une voix rauque vers des envolées lyriques en passant par des cris gutturaux – ouvre le son du groupe sur une nouvelle palette de couleurs. Des chansons comme le titre épique d’introduction « Two Worlds », « The Wonders Still Awaiting » et « Ghosts » témoignent de l’humeur thématique de l’album tout en construisant d’incroyables paysages sonores au coeur du Metal Symphonique. « Two Worlds » installe le concept des paroles de l’album et aborde la question du monde dans lequel nous vivons ; celui qui permet aux gens d’interagir raisonnablement entre eux et de le traiter avec respect, ou une dystopie dominée par des monarques et la technologie ? « Paradise » présente quelques unes des meilleures phrases mélodiques caractérisées par des harmonies pop métalliques.

Le voile d’influences diverses est levé encore une fois sur « Illusion Is Their Name », anéantissant toute déception avec des vibes Heavy Power Metal. Des chansons comme « Your Stories I’ll Remember » et « Scars » montrent un côté intimiste chez XANDRIA tout en lui ajoutant une lourdeur rythmique. Le titre de clôture d’une durée de 9 minutes « Astèria » inclut des paroles écrites en grec par Ambre Vourvahis, et fait office de point d’exclamation au disque. Ce grand final confirme la révolution amorcée dans le genre du Metal Symphonique, ainsi qu’une nouvelle ère pour XANDRIA avec The Wonders Still Awaiting.

Tracklist :

1. Two Worlds

2. Reborn

3. You Will Never Be Our God (feat. Ralf Scheepers)

4. The Wonders Still Awaiting

5. Ghosts

6. Your Stories I’ll Remember

7. My Curse Is My Redemption

8. Illusion Is Their Name

9. Paradise

10. Mirror Of Time

11. Scars

12. The Maiden And The Child

13. Astèria