SKID ROW ressuscite leur cinquième single « Resurrected » avec un tout nouveau clip

Communiqué: « Now’s the time to see, we’re resurrected! » earMUSIC et Skid Row dévoilent leur tout nouveau clip, « Resurrected », le 5ème single du dernier album du groupe, The Gang’s All Here.

Skid Row n’a jamais été un groupe qui a laissé quoi que ce soit leur barrer la route, et leur dernière vidéo « Resurrected », propulse cette idée au maximum. Réalisée par Frank Gryner( ayant créé certaines vidéos d’Alice Cooper et Def Leppard) et provenant du concept de Rachel Bolan, la vidéo représente le groupe dans un nouvel environnement, démontrant leur versatilité en attaquant un tout nouveau challenge.

« Étant un fan d’animation, j’étais vraiment enthousiaste à l’idée de cette opportunité de faire une vidéo animée, » rappelle Rachal Bolan. « Je voulais vraiment donner à la vidéo un air de science-fiction qui montrerait que l’on peut tout conquérir, quelle que soit la taille du monstre. Même s’il vit à l’intérieur de votre cercle de proche. »

Depuis la sortie de leur dernier album en 2022, The Gang’s All Here, Skid Row n’a pas arrêté de conquérir tout ce qui devait être conquis. En étant dans le top 20 des charts d’albums dans de nombreux pays, cet album a donné naissance à de nouveaux succès comme « Tear It Down » et « Time Bomb », côtoyant sur scène les classiques « 18 and Life » et « Monkey Business ».

Invaincu et maintenant « Ressuscité », Skid Row est de retour sur les routes d’Amérique du Nord aux côtés de Buckcherry en décembre. « Vous ne voulez pas envoyer ce groupe sur scène avec un éclat sur l’épaule » conseille Rachel. « C’est sûr et certain ».