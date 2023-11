SHAÂRGHOT dévoile le nouveau single « Something In My Head »

Communiqué: Shaârghot sort son dernier Single « Something In My Head » et annonce la sortie complète de l’album « Vol III – Let Me Out » le 1er Décembre 2023.

Le groupe fera sa release party au bar l’Atomic Cat à Bastille. Merch, séance de dédicace et DJ set toute la nuit (assuré par le groupe) seront au programme.