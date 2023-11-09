MOTOCULTOR FESTIVAL : De nouveaux groupes annoncés

MOTOCULTOR FESTIVAL : De nouveaux groupes annoncés

Communiqué: Le festival annonce aujourd’hui 7 nouveaux groupes qui rejoignent la programmation de sa 15e édition. Rendez-vous à Carhaix du 15 au 18 août 2024.

– ARCHITECTS – 
CLUTCH – JINJER – KVELERTAK – MILLENCOLIN – THE HALO EFFECT – RED FANG

AFTER THE BURIAL – ARHIOS – BORN OF OSIRIS – DEWOLFF – DIDIER SUPER – ESTHESIS – EXUMER – INCANTATION – LEFT TO DIE – LES SHERIFF – LITURGY – SACRAMENTUM – SORCERER – SOWULO – THE BLACK DAHLIA MURDER

Nouveaux groupes: ARHIOS – DEWOLFF – MILLENCOLIN – RED FANG – SACRAMENTUM – SORCERER – SOWULO
Billetterie : 

xWebbYx

Rédacteur en chef et administrateur de TRexSound.com.

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