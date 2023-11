MASS HYSTERIA dévoile la super production vidéo de « L’inversion des Pôles »

Communiqué: Par-delà le metal si singulier du groupe, qu’il s’agisse des textes ou des visuels, Tenace impose un regard exigeant : plus qu’un album concept, il s’agit là du parachèvement d’une Œuvre globale, complète, cohérente, qui appelle les auditeurs, les fans, à l’observation, à la réflexion, et éventuellement à des choix…

Et Après la sortie de cette deuxième partie plus qu’attendue, délivrant un double album à la fois compacts et intenses, MASS HYSTERIA dévoile leur tout nouveau clip, « L’inversion des Pôles ».