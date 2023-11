Live Report : SACRED REICH et DEATH ANGEL au Gueulard Plus (Nilvange)

Une fois n’est pas coutume, nous étions en vadrouille pour aller voir le concert de SACRED REICH et DEATH ANGEL à Nilvange au Gueulard Plus. Une petite salle de l’Est de la France mais qui a la particularité d’être récente et d’offrir un son excellent aux groupes qui s’y produisent. Ce qui a bien servi les deux monstres du Thrash lors de cette soirée organisée par Damage Done Prod et Garmonbozia.

Les deux combos étant des habitués de la scène, on s’attendait forcément à une excellente soirée et ni l’un ni l’autre va nous offrir autre chose qu’un super concert. DEATH ANGEL va particulièrement mettre le paquet avec un show énergique et endiablé. Mais n’est-ce pas la recette qu’il utilise depuis ses débuts ?

L’ambiance dans la salle est plutôt calme, ça bouge un peu au devant de la scène mais dans l’ensemble tout le monde prend le temps d’apprécier. Le concert n’étant pas « sold out » contrairement à celui du lendemain au Petit Bain à Paris, il y a de l’espace pour circuler et apprécier les concerts que l’on soit fan de pogo ou simplement du son Live.

DEATH ANGEL va piocher quelques bons vieux classiques de sa discographie comme « Voracious Souls » ou encore « Seemingly Endless Time » mais également des titres plus récents comme « The Dream Calls for Blood » ou « The Moth« . Mais ce qui est le plus marquant c’est cette énergie que le groupe déploie sur toute la scène. Ca headbangue partout, les guitaristes, Rob Cavestany et Ted Aguilar , n’ont cesse de toujours en donner plus à un public conquis d’avance. Le basse batterie est percutant et puissant. Will Caroll, qu’on verra rapidement au stand de Merchandising après le concert, frappe comme un diable sur ses fûts alors que Damien Sisson fait rouler ses doigts sur les cordes de sa basse, ajoutant le groove très accrocheurs si connu dans les morceaux du groupe.

Bien entendu, Mark Osegueda, le frontman de DEATH ANGEL, ne va pas arrêter d’aller de droite à gauche de la scène, secouant la tête, encourageant le public à se faire entendre mais également et surtout à livrer une prestation remarquable. La voix est parfaite. Que ça soit dans les parties mélodiques ou plus énergiques, le chanteur de 54 ans assure comme jamais pour insuffler encore plus de dynamisme à la prestation du groupe.

Un rapide changement de plateau et c’est au tour de SACRED REICH d’envahir la scène.

Autre groupe, autre ambiance. Bien entendu c’est encore du thrash directement venu des années 90 mais c’est une façon différente de construire et d’amener le show qui fera d’ailleurs la même durée, environ 1h15/1h20. Car SACRED REICH prend plus le temps de discuter, de pauser ses titres. Phil Rind est quelqu’un de très humain et qui aime la France alors il n’hésite pas à en parler et même si ça doit être en anglais. Le groupe fait aussi le choix de reprendre un Best of de sa discographie, blaguant même sur le succès très relatif de son dernier album « Awakening » sorti en 2019.

Dave McClain de retour dans le groupe suite à son départ de Machine Head en 2018, fait une nouvelle démonstration de précision et d’intensité. Qui se marie d’ailleurs parfaitement avec le son clair de la basse Fender du frontman. Wiley Arnett et Joey Radziwill sont en forme, les guitares venant parfaitement s’imbriquer dans l’intensité du basse batterie. Joey se donne à fond sur le coté droit de la scène, les cheveux allant dans tous les sens. La rythmique est massive. Et quand l’heure des solos est arrivé, Wiley nous fait une nouvelle démonstration, avançant sur le devant de la scène pour que tout le monde puisse en profiter.

Le final va se terminer comme un feu d’artifices, SACRED REICH proposant un « Independent » endiablé, un « Death Squad » ravageur mais également des titres qui vont enflammés tout le pit « The American Way« , la reprise de Black Sabbath « War Pigs » et « Surf Nicaragua« .

DEATH ANGEL et SACRED REICH auront tous les deux donné un concert à la hauteur de leur réputation. De quoi combler tous les fans présents. Les fans de ce Thrash qui possède cette violence et ces mélodies accrocheuses que soulignent parfaitement les chanteurs. Une très bonne soirée dans une très bonne salle, ce qui donne forcément envie d’y retourner. Ce qu’on vous recommande aussi par la même occasion.

SACRED REICH – Live – 31 octobre 2023 – HALLOWEEN