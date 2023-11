Le titre de Matt Heafy (TRIVIUM) pour le DLC de « Remnant 2 » en vidéo

Matt Heafy de TRIVIUM a composé un titre pour un DLC du jeu « Remnant 2 » (PC, PS5, XBox Series X/S). Le titre s’intitule « Wielder Of The Plague » est fait parti du DLC « The Awakened King » qui sort aujourd’hui. C’est à découvrir ci-dessous.