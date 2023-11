HORRIBLE (Pro-pain, Dropdead Chaos…) dévoile un premier single en vidéo

Communiqué: Terrain de jeu réunissant des membres de Pro-pain, Dropdead Chaos, Resistance ou encore Killthelogo, Horrible se veut moderne, frontal et surtout extrême. Une approche sans concessions qui puise son essence autant dans le metal que le hardcore, le grind ou encore le death. N’y allons pas par quatre chemins, Horrible est un défouloir qui crache à la face du monde ce que celui-ci lui inspire : dépravation, crasse et répulsion.

Découvrez sans plus tarder « Filth », un single extrait de l’album du même nom que la formation belge sortira courant Février 2024.

« Filth » représente le point de départ du groupe. On y retrouve les styles prédominants qui forment l’entité Horrible : un metal moderne allant de nos racines hardcore au grind, alliant riffs classiques et éléments noisy, aux multiples tessitures vocales. Il est direct et brutal et représentatif de notre monde actuel : Horrible! »

(Horrible)

Né en 2019 sous l’impulsion de Jonas Sanders (Pro-Pain) et d’Olivier Dris (Resistance), Horrible prend sa forme définitive en 2022 avec l’arrivée de Déhà (Dropdead Chaos, Silver Knife), Sven Leyemberg (Killthelogo) et Benoit Sizaire (Resistance). Quant à sa vision et ses décibels, la formation belge ne s’impose aucune ligne directrice si ce n’est celle de trouver sa propre voie dans un chemin pavé de violence. L’idée générale ? Mélanger des éléments modernes avec d’autres empruntés à la scène hardcore et y ajouter à peu près tout ce qui flirte avec ce qu’ils aiment appeler le metal « straight to your face« . Un projet aussi brutal que frontal fait pour briser des nuques et des épaules.

Line-up

Chant : Déhà (Dropdead Chaos, Déhà, etc.)

Batterie : Jonas Sanders (Pro-Pain, Emptiness, Wyatt E)

Guitare : Olivier Dris (Resistance)

Basse : Benoit Sizaire (Resistance)

Guitare : Sven Leyemberg (Kill The Logo)

Pour suivre Horrible

https://www.facebook.com/horriblemetal

https://www.instagram.com/we_are_horrible