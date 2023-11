HELLFEST 2024 : METALLICA, FOO FIGHTERS, MACHINE HEAD…. L’affiche complète dévoilée !

Voilà c’est fait ! L’affiche de l’édition 2024 vient d’être dévoilée ! Le retour de METALLICA à Clisson seulement 2 ans après sa dernière participation, MACHINE HEAD qu’on avait pas vu en festival depuis un moment, mais c’est surtout 179 groupes dont 99 qui se produiront pour la 1ère fois à Clisson !

METALLICA / FOO FIGHTERS / AVENGED SEVENFOLD

MACHINE HEAD / QUEENS OF THE STONE AGE

THE OFFSPRING / DROPKICK MURPHYS / SAXON / THE PRODIGY

MEGADETH / BAD OMENS / MASS HYSTERIA / BRUCE DICKINSON / COREY TAYLOR / SHAKA PONK / TOM MORELLO / ROYAL BLOOD / BABYMETAL / STEEL PANTHER / FEAR FACTORY / EXTREME / ACCEPT / FRANK CARTER & THE RATTLESNAKES

ALL THEM WITCHES / BODY COUNT ft ICE-T / COCK SPARRER / CRADLE OF FILTH / DIMMU BORGIR / DISMEMBER / EIVØR / EMPEROR / ENTER SHIKARI / FU MANCHU / I AM MORBID / MR. BUNGLE / PAIN OF SALVATION / SODOM / SUICIDAL TENDENCIES