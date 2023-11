Dragged Under : en concert en France en avril 2024

Communiqué: Dragged Under revient enfin en France !

Deux ans après un passage remarqué au Hellfest et une 1ere date parisienne, le quintet de Seattle est de retour. Dragged Under est inarrêtable : on les a vus au Download, au Slam Dunk, au Full Force Festival, à l’Impericon Festival, mais aussi en tournée avec

The Used et Blessthefall. Côté streams, ils cumulent pas moins de 40 millions d’écoutes sur Spotify.

Le groupe maîtrise parfaitement l’équilibre entre punk, hardcore, métal technique et alternatif. Inspirés par des groupes comme Beartooth et Cave In, Dragged Under veulent briser les codes, mais aussi créer une communauté accueillante pour tous et inspirer leurs fans à s’assumer tels qu’ils sont.

VENDREDI 12 AVRIL 2024 / PARIS – BACKSTAGE BTM

MARDI 16 AVRIL 2024 / LYON – ROCK’N’EAT