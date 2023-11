BRUCE DICKINSON, un nouveau single et un concert à L’Olympia

Communiqué: Connue dans le monde entier comme l’un des plus grands chanteurs de heavy metal de tous les temps, Bruce Dickinson a annoncé en septembre dernier la sortie de son nouvel album solo prévue pour début 2024 chez BMG Records. Intitulé « The Mandrake Project », ce 7ème album en solo réunira Bruce avec son collaborateur et producteur de longue date, Roy Z.

Aujourd’hui, Bruce Dickinson révèle le titre du premier single extrait de l’album : « Afterglow of Ragnarok ». Il s’agit d’un morceau dramatique et épique qui donne un avant-goût de la musique tout en offrant une première idée du récit captivant à la base de « The Mandrake Project ». Bruce explique, « Ce morceau donne le ton du projet, c’est important. Comme son titre l’indique, c’est une chanson heavy, dotée d’un gros riff, mais il y a aussi une vraie mélodie dans le refrain qui éclaire les ombres et les lumières qui entourent l’album… et attendez de voir le clip qui va l’illustrer ! »

« The Mandrake Project » est une histoire sombre qui explore les thèmes des pouvoirs, de l’abus et de la lutte pour l’identité, le tout sur fond de génie scientifique et occulte. Cette histoire a été créée par Bruce Dickinson, scénarisée par Tony Lee et magnifiquement illustrée par Staz Johnson pour Z2 Comics. La série de bandes dessinées comprend 12 épisodes rassemblés en trois romans graphiques qui seront lancés courant 2024.

Une bande dessinée de huit pages, intitulée « Afterglow Of Ragnarok », est incluse dans le livret de la version vinyle du single du même nom, servant ainsi d’introduction à l’histoire à venir. La face B du single présente la version originale de la démo solo de Dickinson du morceau « If Eternity Should Fail », précédemment sorti en 2015 sur l’album « The Book Of Souls » d’Iron Maiden.

Bruce Dickinson révélera plus de détails sur « The Mandrake Project » le 30 novembre prochain lors de son intervention lors de la journée d’ouverture du CCXP23, le grand Comic-Con brésilien qui se déroulera à Sao Paulo.

Après avoir annoncé des concerts au Brésil et au Mexique pour avril et mai de l’année prochaine, Bruce Dickinson et son groupe – composé du guitariste Roy Z, du batteur Dave Moreno, de la bassiste Tanya O’Callaghan et du maître des claviers Mistheria – poursuivront leur tournée avec une série de concerts en Europe.

De plus, après avoir récemment confirmé sa participation au Hellfest en juin 2024, Bruce Dickinson annonce aujourd’hui qu’il produira pour la première fois à l’Olympia le 26 mai 2024.

Plus d’infos: http://www.themandrakeproject.com/