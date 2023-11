ALPHA WOLF dévoile le nouveau single « Bring Back The Noise »

Communiqué: Une cacophonie de rebonds turbulents et de rythmes matraquants, le tout nouveau single Bring Back The Noise sorti aujourd’hui des géants du metalcore australien Alpha Wolf porte bien son nom.

Fusionnant des grinds industriels, des riffs caustiques et des scratchs nu metal aux côtés du rôdeur mordant du chanteur Lochie Keogh, Bring Back The Noise est indéniablement un démarreur de fête sous stéroïdes exigeant d’être poussé à 11.

À propos de leur tout nouveau single, Alpha Wolf partage : « Au début de l’écriture de Bring Back The Noise, nous sentions que nous avions un élément de fête entre nos mains. Affiner cette chanson ensemble dans les bois de notre retraite d’écriture pendant l’hiver australien a abouti à un un barrage de deux minutes de riffs accrocheurs avec des paroles amusantes et féroces, qui résument parfaitement ce qu’est Alpha Wolf. Nous avons trouvé un moyen d’être d’accord avec des crochets vocaux de style direct qui feront sauter et chanter n’importe quelle foule, C’est exactement ce que propose Bring Back The Noise. Que vous aimiez crier, headbanger ou moshing, nous invitons tout le monde à monter le volume jusqu’à ce que leurs haut-parleurs explosent.

Lors de notre récente tournée à travers l’Amérique du Nord, nous avons eu la chance de présenter cette chanson en direct sur laquelle nous avons reçu des retours incroyables de la part de nouveaux visages et nous sommes ravis de pouvoir enfin présenter la chanson dans son vrai sens pour votre plus grand plaisir d’écoute.

Ramenez le bruit, montez le volume. »

La route a été loin d’être facile pour Alpha Wolf, mais ils refusent de laisser quoi que ce soit leur barrer la route. Tout au long de la période chaotique et turbulente de la pandémie, le groupe a sorti son deuxième album A Quiet Place To Die en 2020, acclamé par la critique, y compris une place n°6 dans les charts ARIA et une nomination pour le meilleur album heavy aux ARIA Awards, et plusieurs spectacles à guichets fermés en Australie, en Europe, au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Asie.

En 2022, Alpha Wolf a sorti un split EP, The Lost & The Longing, avec les rockers gallois Holding Absence, et a également lancé CVLTFEST, leur propre festival visant à présenter les meilleurs talents australiens de la scène heavy aux côtés de groupes internationaux passionnants. Et poursuivant sa portée mondiale vers de nouveaux sommets en 2023, Alpha Wolf s’est récemment lancé dans sa plus grande tournée nord-américaine à ce jour avec Motionless in White, et a également déchiré plusieurs scènes chez lui plus tôt cette année dans le cadre du premier Knotfest Australia avec Slipknot, Parkway. Conduisez et Megadeth.

Avec une tournée imminente en Europe et au Royaume-Uni pour The Amity Affliction qui débutera le mois prochain et s’étendra jusqu’au début de 2024, Alpha Wolf se produira également au Download Festival au Royaume-Uni l’année prochaine et a confirmé le retour de son propre festival CVLTFEST en février prochain, aux côtés d’Emmure, Crossfaith, Ocean Grove et plus encore.

Alpha Wolf sait tout le chemin parcouru, mais c’est ce qui les attend qui garde le groupe affamé.