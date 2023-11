WITHERFALL dévoile son nouveau single « Insidious »

Communiqué: Le groupe de dark melodic metal Witherfall, basé à Los Angeles, présente son nouveau single « Insidious ».

Le groupe n’avait pas sorti de nouveaux titres depuis l’album Curse Of Autumn, acclamé par la critique et sorti en 2020, qui a vu Witherfall entrer dans le Top 20 du classement officiel allemand des albums, ainsi que dans le Top New Artist Albums du Billboard et dans le classement Billboard 100.

Avec « Insidious », le groupe mené par Joseph Michael (chant) et Jake Dreyer (guitares) ouvre un nouveau chapitre et offre un premier aperçu de ce que l’on peut attendre de leur quatrième album studio, dont la sortie est prévue pour le début de l’année 2024.

Bien qu’encore sans titre, le quatrième album studio de Witherfall, version USA, est d’ores et déjà en précommande. Soyez l’une des premières personnes au monde à obtenir votre exemplaire personnel et recevez un cadeau surprise

https://www.witherfall.com/soundspresale

Witherfall s’est formé à Los Angeles en 2013.

Joseph Michael (également de Sanctuary) et Jake Dreyer (ex-Iced Earth/Demons & Wizards) ont construit leur nouveau groupe autour du batteur Adam Sagan (RIP) et du bassiste accompli Anthony Crawford (Allan Holdsworth, CHON).

Depuis, le groupe a sorti trois albums très appréciés : Nocturnes and Requiems (2017), A Prelude to Sorrow (2018), et Curse of Autumn (2021) ainsi qu’un ep Vintage (2019).

Ne reculant devant rien, Witherfall a fait appel au célèbre batteur Marco Minnemann (The Aristocrats, Steven Wilson) pour Curse of Autumn, s’assurant ainsi que les bases des singles » As I Lie Awake « , » The Other Side of Fear » et » The River » étaient inégalées.

Sur l’album à venir, Minnemann revient au bercail avec une apparition uniquement sur l’album, tandis que le batteur Chris Tsaganeas (Wax Owls) et le multi-instrumentiste Gerry Hirschfeld (Willie Nelson) sont les nouveaux membres permanents de Witherfall.

Witherfall est composé du guitariste/auteur-compositeur Jake Dreyer, du chanteur/auteur-compositeur Joseph Michael, du bassiste Anthony Crawford, du batteur Marco Minnemann (enregistrement uniquement), du batteur/percussionniste Chris Tsaganeas et du claviériste Gerry Hirschfeld.

DeathWave Records a été créé par Joseph Michael et Jake Dreyer, les deux têtes pensantes de Witherfall, pour servir à leur musique et à d’autres projets. Attendez-vous à d’autres sorties passionnantes et innovantes de DeathWave Records dans le futur.