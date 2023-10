Un nouveau single en vidéo et un nouvel album pour MYRATH

Communiqué: Myrath annonce leur nouvel album « Karma » et dévoile dès aujourd’hui, son premier single « Heroes » ! Un vrai chef-d’œuvre de metal moderne.

Myrath a constamment repoussé les limites du metal, gagnant les cœurs des fans du monde entier, avec leur son bien distinctif et leur profondeur lyrique. Avec « Karma« , leur nouvel album dont la sortie est prévue le 2 février prochain chez earMUSIC, ils sont prêts à poursuivre leur voyage musical et captiver les audiences d’une manière dont seul eux ont le secret.

Le tout nouveau titre « Heroes » est un hymne à l’émancipation et à la confiance en soi, présentant un metal progressif signé Myrath, infusé d’éléments moyen-orientaux. Ce titre se caractérise par des guitares complexes, des voix envoûtantes et une narration convaincante invitant les auditeurs à embrasser leur force intérieure.

« Myrath pourrait être le groupe le plus sous-côté ayant jamais existé. Leur nouvel album m’enthousiasme vraiment – Ils ont quelque chose de frais et le soutiennent avec un super show. Ils ont joué sur une scène minuscule au Wacken, où personne n’apporte plus que des guitares et des amplis, et ont amené une production de deux camions. C’était incroyable ! » – Pär Sundström, Sabaton

Alors que les sables du temps ont continué de façonner leur voyage, l’engagement sans faille de Myrath a amené à la création de « Karma », un album extrêmement attendu, disponible en édition limité vinyle rouge transparent, vinyle noir et CD digipak, en février 2024 chez earMUSIC. L’opus à venir promet d’être un testament de leur évolution, offrant une tapisserie sonore tissée de passion et d’innovation.

Avec « Karma », Myrath consolide sa place dans les hautes sphères de la scène metal avec un mélange puissant et captivant de mélodies orientales et de heavy metal occidental. De « To The Stars », un titre d’introduction épique, jusqu’à l’envoûtant « Child of Prophecy », cet album vous emmènera dans un voyage théâtral à travers un monde de mythes et de légendes.

Avec des envolées vocales, des riffs de guitares sophistiqués et une batterie complexe, « Karma » démontre la virtuosité et la créativité qui rend Myrath l’un des groupes les plus excitants et innovants du genre. Avec sa production époustouflante et ses paysages sonores luxuriants, cet album est sûr d’être un classique pour les années à venir.