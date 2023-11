STUBORA dévoile le nouveau single « Venin » en vidéo

Communiqué: STUBORA dévoile un troisième extrait de son nouvel album « Ecorché Vif » disponible partout en France et dans le monde via M&O Music / Season Of Mist.

Ce nouveau single intitulé « Venin » reflète ce qui caractérise ce nouvel album: du groove, des riffs accrocheurs et de la mélodie.

Mick (Basse & Chant) déclare : « Je suis vraiment impatient de faire découvrir notre nouveau titre Venin. Il possède tout ce que j’aime dans un bon titre, un riff accrocheur, du groove et de la mélodie. Et puis surtout, il est vraiment représentatif de ce que Stubora peut proposer de mieux lorsqu’il y a un vrai échange entre les membres du groupe en phase de composition. Sans égo, en se mettant simplement au service de la chanson. »

« Ecorché Vif » nouvel album 10 titres, disponible en CD Digipack et en Digital.

(M&O Music / Season Of Mist)

01. VENIN

02. ENFANT DE LA HAINE

03. EXODE

04. DANS LES ETOILES

05. TA VOIE

06. NOUVELLE GÉNÉRATION

07. AGAIN

08. VOYAGE EN ENFER

09. PASSAGER DU TEMPS

10. SO SAD

Merchandising disponible: https://stubora.bigcartel.com/

TOURNEE 2023 – “ECORCHE VIF”

06/10 : Saizerais (Le 16 Art Café ) – Release Party

21/10 : Nancy (La Cale – Toul Nroll )

27/10 : Marbache (Forock MJC de Marbache)

03/11 : Luxembourg (Vantage Bar )

04/11 : Bar le Duc (Game Bar )

17/11 : Tréveray (Les 3 Vallées)

18/11 : Saint Dizier (Orge&houblon52 )

06/04 : Reims (Le Dropkick Bar Reims)

20/04 : Sainte-Menehould (Bar Rock)

D’autres dates prochainement….