Sorcerer dévoile une vidéo pour « Reign Of The Reaper »

Communiqué: Rien ne peut arrêter Sorcerer ! L’Automne 2023 verra d’ailleurs la sortie de son quatrième long-format : Reign Of The Reaper. Au-delà des cavalcades heavy metal, la formation Suédoise est surtout connu pour ses morceaux très longs ; des monuments doom avec leurs lots de passages catchy et de refrains mémorables. Le second single, l’éponyme « Reign Of The Reaper » ne sera pas une exception à ce niveau. Plongeant l’oreille dans les royaumes de la mort et de l’effroi, ce titre se veut aussi épique que sombre.

Reign Of The Reaper sortira le 27 Octobre chez Metal Blade Records.

« Lorsque nous cherchions un titre qui illustrerait parfaitement l’album, « Reign of The Reaper » a d’emblée fait l’unanimité D’une certaine manière, nous voulions que tout s’articule autour de cette apparence majestueuse que confère l’artwork à la figure de la Mort. Musicalement, c’est une chanson typique de Sorcerer : lourde et mélodique avec des changements d’ambiance et des solos exceptionnels. Un morceau épique comme nous les aimons tant. »

(Anders Engberg, Chant)