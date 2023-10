SKÁLD de retour à Paris en novembre

Communiqué: SKÁLD continue sa conquête du monde ! Après plusieurs tournées européennes à succès, le collectif pagan folk s’attaquait il y a quelques semaines à l’Amérique du Nord avec une série de dates sold-out. SKÁLD poursuit son ascension. Prochain rendez-vous, cette fois pour les fans français, le 23 Novembre à l’Elysée-Montmartre.

Avec Huldufólk (sorti en Janvier dernier via Decca Records / Universal), SKÁLD nous conte une nouvelle histoire : celle des peuples cachés des terres du Nord. En nous plongeant dans les légendes et mythes scandinaves, le collectif SKÁLD, initié par le producteur et compositeur Christophe Voisin-Boisvinet, réunit plusieurs d’artistes talentueux qui redonne la part belle aux poètes et aux chamanes des temps anciens. Au son des tambours, on se laisse bercer par les voix hypnotiques qui nous permettent de s’évader dans un « ailleurs » fantasmée, un ailleurs fait de créatures étranges et fantastiques, de paysage merveilleux et de mystères. Ces récits dans lesquels nous emmène SKÁLD permettent à l’homme moderne de s’enfuir loin de la dure réalité de la vie quotidienne, à l’instar des premiers colons islandais.