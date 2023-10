RIVERS OF NIHIL : découvrez l’inédit « Hellbirds »

Communiqué: En mars 2023, Rivers Of Nihil s’est enfermé en studio pour composer et enregistrer une quantité considérable de nouvelles musiques. Désormais quatuor, la formation de death metal progressif y a vu une façon d’introniser le bassiste Adam Biggs en tant que chanteur principal et de marquer la première contribution studio d’Andy Thomas (ex-Black Crown Initiate) à la guitare et aux backing-vocals. Les singles qui en sont issus sont donc une façon pour le groupe de présenter ce nouveau line-up mais surtout de montrer l’étendue de son potentiel. Après « The Sub-Orbital Blues », il y a quelques mois, découvrez dès à présent « Hellbirds ».

« Hellbirds a été composé en grande partie pendant les sessions de The Work. Bien que nous ne trouvions pas de place pour ce titre sur cet album, nous avons toujours su qu’il sortirait un jour. Ne serait-ce que car c’est l’un des titres les plus lourds que nous n’ayons jamais écrit. Le texte dresse le portrait d’une personne « typique » de notre époque : usée, droguée, nihiliste et vivant sous le joug de tant de choses qu’elle ne peut contrôler. C’est un hymne pour tous les gens qui, comme nous, viennent de villes sans avenir.«

(Adam Biggs – Chant, basse)

Les autres singles issus de cette session d’enregistrement seront publiés avant la sortie du prochain album de Rivers Of Nihil (sur lequel le groupe est d’ailleurs impatient de travailler !). Ces titres ont été enregistrés, mixés et masterisés par Carson Slovak et Grant McFarland au Atrium Audio studio (August Burns Red, Shadow Of Intent, etc.).

