RISE OF THE NORTHSTAR : la deuxième partie du SHOWDOWN TOUR

Communiqué: Après s’être lancé dans une première tournée d’appui à Showdown (sorti en Avril dernier chez Atomic Fire) qui s’arrêtait dans de nombreux festivals d’été (Hellfest, Jera On Air, With Full Force et Resurrection Fest en tête !), Rise Of The Northstar revient pour une seconde vague de concerts. Cette fois, ce sera en compagnie de Deez Nuts, Resolve et Elwood Stray pour une trentaine de dates, dont une quinzaine à travers l’Hexagone et un passage à l’Elysée-Montmartre le 14 Octobre.

It’s not a showdown, it’s an execution !

Metal moderne, musiques urbaines et pop culture nippone, Rise Of The Northstar est un phénomène. Deux albums, des EPs (dont le Live In Paris de 2020 !), des millions de streams et des hits comme « Demonstrating My Saiya Style », « Here Comes The Boom », « Sounds Of Wolves » et « Again And Again » : ROTN c’est une recette explosive sonore et visuelle.

Son troisième impact, Showdown, clame haut et fort son unique objectif : faire jumper, headbanger et mosher. Un nouveau choc frontal qui prouve que, sur ses terres et bien au-delà, dans toute l’Europe jusqu’en Asie, ROTN est prescripteur de sonorités lourdes et du groove à la Française sur fond d’univers Shonen.