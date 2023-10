RAMMSTEIN au HELLFEST ?

RAMMSTEIN vient d’annoncer de nouvelles dates pour sa tournée estivale 2024. Voir toutes les dates ci-dessous. Bien entendu il reste encore de la place pour jouer HELLFEST cette année ! Alors vous en dites quoi ? (Le Hellfest aura lieu du 27 au 30 juin 2024)

05/11 Prague, CZE – Airport Letnany

05/12 Prague, CZE – Airport Letnany (new)

05/15 Dresden, GER – Rinne (Open Air Gelande an der Messe)

05/16 Dresden, GER – Rinne (Open Air Gelande an der Messe)

05/18 Dresden, GER – Rinne (Open Air Gelande an der Messe)

05/19 Dresden, GER – Rinne (Open Air Gelande an der Messe)

05/24 Belgrade, SER – Usce Park

05/30 Athens, GRE – TBA

06/05 San Sebastian, SPA – Estadio Anoeta

06/08 Marseille, FRA – Orange Velodrome

06/11 Barcelona, SPA – Estadi Olimpic

06/15 Lyon, FRA – Groupama Stadium

06/18 Nijmegen, NET – Goffertpark

06/19 Nijmegen, NET – Goffertpark (new)

06/23 Dublin, IRE – RDS Arena

06/27 Ostend, BEL – Park Nieuwe Koers

06/28 Ostend, BEL – Park Nieuwe Koers (new)

07/05 Copenhagen, DEN – Valbyparken

07/11 Frankfurt, GER – Deutsche Bank Park (new)

07/12 Frankfurt, GER – Deutsche Bank Park (new)

07/17 Klagenfurt, AUT – Worthersee Stadion

07/18 Klagenfurt, AUT – Worthersee Stadion

07/21 Reggio Emilia, ITA – RCF Arena

07/26 Gelsenkirchen, GER – Veltins-Arena

07/27 Gelsenkirchen, GER – Veltins-Arena

07/29 Gelsenkirchen, GER – Veltins-Arena

07/30 Gelsenkirchen, GER – Veltins-Arena (new)

07/31 Gelsenkirchen, GER – Veltins-Arena (new)